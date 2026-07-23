Лавров на встрече с Рубио заявил о «недопустимости» поставок оружия Украине и готовности РФ к переговорам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, 23 июля 2026 года (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля заявил о «готовности» Москвы к переговорному процессу и потребовал прекратить военную поддержку Украины.

Об этом сообщили в российском МИД.

В Кремле утверждают, что стороны обсудили «широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня» в рамках дальнейшего развития контактов между странами на высоком уровне.

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По данным российского ведомства, Лавров представил Рубио свою оценку ситуации в войне России против Украины и заявил о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Киеву.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи [российского диктатора Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа в Анкоридже», — говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, представители России и США обсудили вопрос «нормализации условий работы» дипломатических представительств обеих стран.

В МИД РФ также заявили, что стороны договорились продолжать контакты между внешнеполитическими ведомствами, в частности в рамках работы международных организаций.

23 июля госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в филиппинской столице — Маниле.

Переговоры продлились всего 35 минут. Российскую сторону представляли заместители главы МИД РФ Андрей Руденко и Алексей Дробинин, а также постпред РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. Американскую — заместитель госсекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

22 июля Рубио, комментируя предстоящую встречу с Лавровым, заявил, что США «хотят, чтобы эта война [в Украине] закончилась». Он также отметил, что война «во многом препятствовала способности России и США находить сферы для договоренностей по другим вопросам».

25 июня Марко Рубио заявил об отсутствии каких-либо договоренностей между США и Россией по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшейся в августе 2025 года в Анкоридже. В то же время российская сторона неоднократно заявляла о «договоренностях», достигнутых на Аляске, которые якобы могут лечь в основу мирного урегулирования в Украине.