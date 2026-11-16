Рютте встретился с Корецким и Стефанчуком в штаб-квартире НАТО накануне Рамштайна
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Сергей Корецкий (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в понедельник, 16 ноября, вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Встреча состоялась накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором ожидаются решения об усилении возможностей украинской ПВО. Я подчеркнул важность рассмотрения союзниками пакета зимней помощи, в частности обеспечения достаточных запасов ракет для систем ПВО. Каждая ракета ценна: она может спасти энергообъект, гражданскую инфраструктуру или мост», — отметил Корецкий.
Премьер подчеркнул, что крайне важно полностью выполнить все договоренности об оборонной поддержке на 2026 год, принятые на саммите в Анкаре.
По его словам, программа PURL, в рамках которой уже профинансировано более $9 млрд, остается ключевым механизмом НАТО для обеспечения срочно необходимых возможностей, в частности средств ПВО.
Корецкий говорит, что Украина рассчитывает на продолжение этой инициативы.
Кроме того, глава правительства обозначил вызовы в сфере безопасности, стоящие перед Украиной. В частности, он рассказал, что Россия изменила тактику и ежедневно наносит удары по логистике, бизнесу, а также по экономике в целом.
Корецкий говорит, что четко озвучил финансовые потребности Украины на оборонные и социальные расходы и рассказал о работе с Еврокомиссией по поиску финансирования.
17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Председательствовать на заседании будут представители Великобритании и Германии.
16 ноября президент Владимир Зеленский провел беседу с министром обороны Евгением Хмарой в преддверии заседания в формате Рамштайн. Глава государства отметил, что основными потребностями и приоритетами Украины являются средства ПВО и авиационные боеприпасы.
Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 8 сентября. По её итогам страны-партнёры объявили о новых взносах и пакетах помощи для усиления украинской армии.