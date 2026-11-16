Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в понедельник, 16 ноября, вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Встреча состоялась накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором ожидаются решения об усилении возможностей украинской ПВО. Я подчеркнул важность рассмотрения союзниками пакета зимней помощи, в частности обеспечения достаточных запасов ракет для систем ПВО. Каждая ракета ценна: она может спасти энергообъект, гражданскую инфраструктуру или мост», — отметил Корецкий.

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Премьер подчеркнул, что крайне важно полностью выполнить все договоренности об оборонной поддержке на 2026 год, принятые на саммите в Анкаре.

По его словам, программа PURL, в рамках которой уже профинансировано более $9 млрд, остается ключевым механизмом НАТО для обеспечения срочно необходимых возможностей, в частности средств ПВО.

Корецкий говорит, что Украина рассчитывает на продолжение этой инициативы.

Кроме того, глава правительства обозначил вызовы в сфере безопасности, стоящие перед Украиной. В частности, он рассказал, что Россия изменила тактику и ежедневно наносит удары по логистике, бизнесу, а также по экономике в целом.

Корецкий говорит, что четко озвучил финансовые потребности Украины на оборонные и социальные расходы и рассказал о работе с Еврокомиссией по поиску финансирования.

17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Председательствовать на заседании будут представители Великобритании и Германии.

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16 ноября президент Владимир Зеленский провел беседу с министром обороны Евгением Хмарой в преддверии заседания в формате Рамштайн. Глава государства отметил, что основными потребностями и приоритетами Украины являются средства ПВО и авиационные боеприпасы.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 8 сентября. По её итогам страны-партнёры объявили о новых взносах и пакетах помощи для усиления украинской армии.