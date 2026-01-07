В среду, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

В своем Telegram-канале Зеленский подчеркнул, что стороны обсудили много тем.

«Ключевое — приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности, усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Обсудили и продолжение работы над репарационной ссудой для восстановления финансовой стабильности Украины», — заявил он.

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Зеленский также поблагодарил партнеров за поддержку и за участие в работе для достижения мира.

«Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены», — подытожил он.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.