Специальный посланник США Стив Виткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер на пресс-конференции в Париже 6 января 2026 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

На встрече в Париже во вторник, 6 января, США не стали подписывать совместную декларацию о гарантиях безопасности, в итоге это сделала лишь Коалиция желающих .

Об этом пишет газета Politico.

В публикации отмечается, что «оптимистичные заявления, сделанные в ходе заседания, не развеяли сомнений относительно приверженности Штатов поддержке Украины и Европы».

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«Хотя первоначально ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательная декларация в итоге была подписана лишь Коалицией желающих», — пишет Politico.

Инфографика: NV

Также сообщается, что детали участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта.

В предыдущей версии указывалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении.

6 января в Париже прошла встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Агентство Bloomberg сообщало, что переговоры будут сфокусированы на том, как интегрировать возможности, предложенные Вашингтоном, с планами Коалиции желающих.

Издание Радио Свобода, получившее в распоряжение черновик декларации саммита в Париже, сообщало, что США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы коалиции желающих в случае вооруженного нападения РФ на Украину.

После саммита президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что Коалиция желающих готова взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X сообщила, что участники Коалиции желающих «мощно продемонстрировали единство» в отношении Украины.

По итогам саммита на сайте Европейского совета было обнародовано коммюнике. NV публиковало полный текст заявления.