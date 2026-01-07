Встреча Коалиции желающих в Париже. США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины — Politico
Специальный посланник США Стив Виткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер на пресс-конференции в Париже 6 января 2026 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
На встрече в Париже во вторник, 6 января, США не стали подписывать совместную декларацию о гарантиях безопасности, в итоге это сделала лишь Коалиция желающих.
Об этом пишет газета Politico.
В публикации отмечается, что «оптимистичные заявления, сделанные в ходе заседания, не развеяли сомнений относительно приверженности Штатов поддержке Украины и Европы».
«Хотя первоначально ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательная декларация в итоге была подписана лишь Коалицией желающих», — пишет Politico.
Также сообщается, что детали участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта.
В предыдущей версии указывалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении.
6 января в Париже прошла встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.
Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Агентство Bloomberg сообщало, что переговоры будут сфокусированы на том, как интегрировать возможности, предложенные Вашингтоном, с планами Коалиции желающих.
Издание Радио Свобода, получившее в распоряжение черновик декларации саммита в Париже, сообщало, что США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы коалиции желающих в случае вооруженного нападения РФ на Украину.
После саммита президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что Коалиция желающих готова взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X сообщила, что участники Коалиции желающих «мощно продемонстрировали единство» в отношении Украины.
По итогам саммита на сайте Европейского совета было обнародовано коммюнике. NV публиковало полный текст заявления.