«Ничего экстраординарного нет». В МИД опровергли информацию о «секретности» встречи «коалиции желающих» в Мадриде

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал информацию о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Мадриде 4 ноября , которую распространило испанское издание El Mundo. По его словам, это будет регулярный саммит — ничего экстраординарного в нем нет.

Об этом Тихий заявил журналистам.

Представитель Министерства иностранных дел отметил, что испанская газета подала некорректную информацию о саммите в Мадриде.

«Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего „секретного“ и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам», — говорит Тихий.

31 октября издание El Mundo сообщило, что в Мадриде 4 ноября состоится закрытая встреча «коалиции желающих», во время которой представители 35 стран обсудят оказание помощи Украине.

Согласно документу, который получила газета, саммит в Испании будет организован с соблюдением «максимальной секретности». Участников предупредили о запрете пользоваться мобильными телефонами и разглашать детали встречи.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Агентство Bloomberg 21 октября сообщило, что власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны. План, в частности, может предусматривать создание «миротворческого совета» во главе с президентом США Дональдом Трампом и постепенное снятие санкций с России.

Зеленский, комментируя эту информацию, говорил, что это «план по прекращению огня», который еще не готов и который предлагают некоторые европейские союзники Украины.

27 октября украинский президент сказал, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «коалицией желающих». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.

28 октября Зеленский анонсировал, что советники Украины и ЕС в ближайшие дни проведут встречу, чтобы обсудить основные детали плана завершения войны.