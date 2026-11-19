Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор владимир Путина во время трехсторонней встречи в Шэньчжэне (Китай), 19 ноября 2026 года (Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS)

Коалиция желающих соберется в Берлине 19 ноября , чтобы найти способы помочь Украине пережить еще одну зиму в условиях жестоких российских ударов и морозов. Однако ряд дипломатов и чиновников высказывают опасения, что в последние месяцы этой инициативе, в которую входит более 30 стран, не хватало лидерства, а ее деятельность потеряла динамику.

Об этом пишет Politico, подчеркивая, что также существует обеспокоенность, что любое соглашение, которое могут заключить президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, способно свести роль Коалиции к нулю.

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Как сообщили изданию четыре европейских чиновника, политический авторитет сопредседателей коалиции — Франции, Германии и Великобритании — имеет решающее значение для успеха Украины. Однако сейчас он слабее, чем в предыдущие годы.

В частности, один из собеседников Politico указал, что «во Франции и Германии руководство неустойчиво».

«В Великобритании [новый премьер-министр] Энди Бернем, судя по всему, занимает довольно твердую позицию по Украине, но он еще ищет свой путь так что мы ждем», — добавил он.

Фото: NV

Издание также акцентирует внимание на положение канцлера Германии Фридриха Мерца, который едва удержался на своем посту этой осенью. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пользуется крайне низким уровнем поддержки, а его союзники-центристы могут потерпеть сокрушительное поражение на президентских выборах в следующем году.

В то же время премьер-министр Великобритании Энди Бернем имеет устойчивое большинство в парламенте, однако пока больше сфокусирован на внутренних вопросах и остается «относительно неопытным на мировой арене».

Politico также отмечает, что в Брюсселе в европейских столицах пристально следят за переговорами президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Бронвен Мэддокс, возглавляющая британский аналитический центр Chatham House в Лондоне указала, что опасность для Украины состоит в том, что Трамп может воспользоваться этим саммитом, чтобы попытаться протолкнуть свое видение мира. В частности, отдать России территории, которые ей не удалось захватить.

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Украина, подчеркнула Мэддокс, способна устоять, но только при поддержке со стороны Европы.

В свою очередь немецкий чиновник заявил Politico, что исход войны в Украине определит архитектуру безопасности Европы на многие годы вперед и это также станет предметом обсуждения в четверг.

Издание также приводит слова французского чиновника, который заверил, что Париж не собирается уступать требованиям Путина и хочет, чтобы Украина присоединилась к расширенному НАТО.

Ранее 19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что они со Стивом Уиткоффом направляются в Берлин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.