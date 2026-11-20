Президенту Владимиру Зеленскому в Берлинсе задали вопрос: Называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом? (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

С таким заявлением глава украинского государства выступил перед журналистами 19 ноября после встречи

Президенту задали вопрос: называл ли его американский президент Дональд Трамп своим другом?

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«Я думаю, да», — с улыбкой ответил глава украинского государства. Однако после паузы он добавил: «Проблема в том, что я не помню».

«Нет, нет, он (Трамп — ред.) просто [использовал] много разных, разнообразных слов. Он говорил мне разные слова, в том числе и положительные», — подытожил президент Зеленский.

19 ноября президент США Дональд Трамп на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС в Китае заявил о «прекрасных отношениях» и «множестве замечательных вещей», которые нас ждут впереди. Более того, глава Белого дома назвал диктатора РФ «своим другом».

Как сообщает американский телеканал CNN, трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае длилась примерно полтора часа.

Мероприятие началось с 10-минутной открытой части, во время которой Си Цзиньпин перед камерами призвал «полностью запретить и ликвидировать» ядерное оружие. Трамп вновь выразил свою традиционную надежду на то, что войну в Украине можно быстро завершить, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми были разногласия», и пожаловался на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля».

Диктатор Путин упомянул о войне России против Украины, заявив, что вчера обсуждал её с лидером КНР, а сегодня — с Трампом.

«По инициативе президента Соединённых Штатов мы уделили этому большое внимание во время двусторонней встречи», — заявил он.

Хотя войну против Украины развязала и ведёт Россия, диктатор назвал её «региональным конфликтом» — мол, у США, РФ и Китая «много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов», включая войну в Украине, подытожили журналисты.