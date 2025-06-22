Члены делегаций во главе с белорусским узурпатором Александром Лукашенко и спецпосланником США Китом Келлогом участвуют во встрече в Минске, 21 июня 2025 года (Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь и США обсуждают возможность полной нормализации отношений. Об этом сообщает агентство БелТА в воскресенье, 22 июня.

«Разумеется, прежде всего обсуждаются вопросы окончательной нормализации двусторонних отношений — полная нормализация с возобновлением в полном объеме работы посольств в обеих странах, обмен визитами и так далее», — заявил Рыбаков корреспонденту БелТА, комментируя встречу белорусского диктатора Александра Лукашенко со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Реклама

Кроме этого, Рыбаков заявил, что между США и Беларусью обсуждается вопрос отмены санкций. Как утверждает белорусский представитель в ООН, ограничения в отношении его страны являются «абсолютно незаконными».

По словам Рыбакова, администрация президента США Дональда Трампа осознает «место и роль Беларуси в региональной ситуации», а также то, каким «политическим весом и политическим опытом» обладает Лукашенко.

21 июня Лукашенко и Келлог встретились во Дворце независимости в Минске. Келлог стал самым высоким представителем США, который посетил Беларусь за последние годы.

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.

«Стороны договорились о продолжении подобных встреч, обсуждали возможное восстановление дипломатических отношений в дальнейшем, а также снятие санкций с белорусского калия (Беларуськалий) и организацию диалога Беларуси с Польшей», — отметил дипломатический источник.