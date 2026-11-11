ПВО, энергетика и теневой флот. Сибига обсудил с главами МИД G7 приоритеты Украины
По словам Сибиги, он проинформировал партнеров о шагах России по эскалации и подчеркнул важность гуманитарной миссии в Олешках (Фото: x.com/andrii_sybiha)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи глав МИД стран G7 в Париже обсудил неотложные потребности Украины для усиления обороны и создания условий для продвижения мирного процесса.
Об этом он сообщил вечером 10 ноября в соцсети X.
По словам Сибиги, он проинформировал партнеров о шагах России по эскалации и подчеркнул важность гуманитарной миссии в Олешках.
«Мы должны использовать этот импульс для продвижения усилий по полному прекращению огня, а также шагов по деэскалации и мер по укреплению доверия», — заявил министр.
Среди неотложных потребностей Украины, обсуждавшихся на встрече, Сибига назвал усиление противовоздушной обороны, дополнительную энергетическую помощь, достаточное финансирование и ужесточение санкций против России.
В частности, речь шла об ограничениях в отношении российского теневого флота и запрете на въезд для граждан РФ.
Участники встречи также обсудили глобальную продовольственную безопасность и восстановление свободы судоходства в Черном море. По словам Сибиги, у Украины есть конкретные предложения по этому вопросу.
Особое внимание уделили участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
«Я подчеркнул, что любое ослабление спортивных санкций неприемлемо и аморально, пока продолжается война агрессии России», — отметил глава МИД.
Сибига также заявил, что единство стран G7 и решительная поддержка Украины остаются важными для усиления позиций Киева и давления на Москву.