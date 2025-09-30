На срочном совещании в Вирджинии Гегсет начал рассказывать генералам о стандартах бритья и внешнего вида

Гегсет во время встречи с военными объявил новые директивы Пентагона и заявил об ужесточении физических стандартов для военных (Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Глава Пентагона Пит Хэгсет во вторник, 30 сентября, выступил перед генералами на базе морской пехоты в Вирджинии , куда их на прошлой неделе вызвали без объяснений. Об этом сообщает телеканал CBS News .

5 сентября президент США подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

Гегсет в своей речи заявил, что «эпоха Министерства обороны закончилась». Он говорит, что миссия Пентагона — «ведение войны: подготовка к войне и подготовка к победе, безжалостная и бескомпромиссная в этом стремлении».

Гегсет отметил, что Министерство обороны будет восстанавливать и переориентировать американскую оборонно-промышленную базу, судостроительную промышленность и переносить все критически важные компоненты на территорию США.

Кроме того, он заявил, что армией должны руководить «самые способные и квалифицированные лидеры». Гегсет утверждает, что его предшественники выдвигали на руководящие должности лиц на основе расы, гендерных квот и «так называемых исторических первенств».

Встреча Пита Гегсета с военными / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

«Наши бойцы имеют право быть возглавляемыми лучшими и самыми способными лидерами. Именно такими, какими вы все нам нужны», — сказал он.

Министр обороны также заявил об ослаблении правил ведения боевых действий. Пит Гегсет заявил, что Пентагон «развязывает руки нашим бойцам, чтобы запугивать, деморализовать и убивать врагов нашей страны».

Среди прочего, Гегсет объявил введение десяти новых директив Министерства обороны, касающихся физической подготовки, требований к внешнему виду и возвращение к «высокому мужскому стандарту» для боевых должностей.

«Если вы не соответствуете физическим стандартам мужского уровня для боевых должностей, не можете сдать тест на физическую подготовку или не хотите бриться и выглядеть профессионально, пришло время для новой должности или новой профессии», — говорит он.

Встреча Пита Гегсета с военными / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Глава Минобороны сказал, что он «устает смотреть на боевые формирования, или вообще на любое формирование, и видеть толстых военных».

Гегсет говорит, что также «абсолютно неприемлемо» видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и руководящих командований по всему миру.

Кроме физических требований, Гегсет анонсировал восстановление стандартов бритья.

«У нас нет армии, полной нордических язычников, но, к сожалению, у нас были руководители, которые либо отказывались называть вещи своими именами и вводить стандарты, либо считали, что им не позволено их вводить. Эпоха непрофессионального вида закончилась», — сказал он.

25 сентября издание The Washington Post написало, что Хэгсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться на следующей неделе на базе морской пехоты в Вирджинии без предупреждения и объяснения причин.

26 сентября агентство Bloomberg сообщило, что причина такой встречи — финансовый спор между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе, из-за которого правительство США может прекратить работу.

Издание Associated Press сообщало, что Трамп также примет участие в срочном совещании с высшим военным руководством страны.