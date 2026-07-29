Встреча нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем — лишь вопрос времени, поскольку в блоке уделяют большое внимание обороне Украины.

Об этом изданию Европейская правда сообщил представитель главнокомандующего Вооруженными силами НАТО в Европе.

«Сейчас в Вашингтоне и Европе уделяется большое внимание обороне Украины и прекращению бессмысленных убийств. Хотя я не могу анонсировать какие-либо конкретные встречи, это лишь вопрос времени, когда они встретятся лицом к лицу», — отметил собеседник.

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Также представитель рассказал о недавнем телефонном разговоре Алексуса Гринкевича с Михаилом Драпатым.

«Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) провел этот разговор, направляясь в Вашингтон (округ Колумбия) для важных встреч с представителями администрации США, оборонных ведомств и Конгресса», — уточнил представитель НАТО.

29 июля Драпатый провел первый разговор с Гринкевичем в должности главнокомандующего ВСУ. В ходе беседы он изложил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее одержать.