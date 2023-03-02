Блинкен рассказал, что обсуждал с Лавровым в кулуарах саммита глав МИД G20

2 марта, 18:06
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Энтони Блинкен в Нью-Дели 2 марта 2023 года (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен в Нью-Дели 2 марта 2023 года (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что обсуждал с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым во время «короткого разговора» на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в Нью-Дел.

Во время брифинга в Нью-Дели в четверг, 2 марта глава Госдепа сказал, что призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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«Взаимное соблюдение [договора] отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, чего люди во всем мире ожидают от нас как ядерных держав», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил Лаврову, что США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями, «независимо от того, что еще происходит в мире и в наших отношениях». Блинкен призвал Россию прекратить агрессивную войну против Украины и начать переговоры, которые приведут к справедливому и прочному миру, а также подтвердил, что США поддерживают Украину.

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Глава Госдепа также обсудил задержание бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана и заявил, что США «выдвинули серьезное предложение», которое кремлевский режим должен принять.

Энтони Блинкен 2 марта впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с Лавровым.

Министры иностранных дел Большой двадцатки (G20) не смогли согласовать совместное заявление по итогам двухдневной встречи в Нью-Дели из-за позиции России и Китая, которые выступили против абзацев о полномасштабной войне.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия МИД России Госдеп США Сергей Лавров Индия Россия-США Большая двадцатка G20 Саммит G20 Поддержка Украины Энтони Блинкен Война России против Украины

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