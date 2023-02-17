Встреча Байдена и Зеленского пока не запланирована — Кирби 17 февраля, 21:50 Ранее СМИ сообщали, что Байден может встретиться с Зеленским в Польше (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Польше пока не запланирована.

Об этом сообщил координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 17 февраля.

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«Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ожидается, что Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля.

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявлял, что пока запланированы три пункта визита Байдена в Польшу: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Варшаве или Жешуве.