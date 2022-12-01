Байден и Макрон пообещали привлечь Россию к ответственности и активизировать поставку ПВО Украине 1 декабря, 21:16 Эммануэль Макрон и Джо Байден в Вашингтоне, 1 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден в четверг, 1 декабря, заявил, что вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжит работать над тем, чтобы привлечь страну-агрессора РФ к ответственности за войну против Украины. Об этом сообщает CNN.

Во время брифинга по итогам переговоров с Макроном в Вашингтоне Байден подчеркнул, что «Путин думает, что может сломить волю тех, кто выступает против его имперских амбиций… но у него ничего не получится».

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«Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира», — сказал глава Белого дома.

Макрон заявил, что партнеры никогда не будут призывать украинцев в компромиссу, который не будет для них приемлемым. Он подчеркнул, что храбрая украинская нация защищает не только свои жизни, но и демократические принципы всего мира.

Президент США также сказал, что Вашингтон и Париж «как никогда сильно» противостоят российской войне против Украины, и это было одной из главных тем их двусторонней встрече.

«Мы продолжим решительно поддерживать народ Украины, который защищает свой дом и свои семьи, а также свои суверенитет и территориальную целостность от невероятно жестокой российской агрессии. Я… не ожидал, что она будет настолько жестокой», — добавил Байден.

В совместном заявлении президентов по итогам переговоров сказано, что США и Франция активизируют поставки систем ПВО и оборудования для восстановления украинской энергосистемы и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Приезд Макрона в Вашингтон — первый государственный визит за время президентства Джо Байдена.