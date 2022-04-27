«Очень плохие новости для РФ». Подоляк прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

27 апреля, 09:59
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Министры обороны 40 стран обсудили военную помощь Украине, встречу инициировал глава Пентагона (Фото:Генштаб ВСУ)

Министры обороны 40 стран обсудили военную помощь Украине, встречу инициировал глава Пентагона (Фото:Генштаб ВСУ)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после встречи 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн в Германии касательно военной помощи Украине для России есть очень плохие новости.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Одним из странных требований России в начале войны была „полная демилитаризация“ Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России», — написал он в своем Twitter.

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Подоляк подчеркнул, что теперь объем, скорость, упрощенная логистика и расширенная номенклатура оружия для Украины существенно усиливается.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1519199309178286083

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Резников подчеркнул, что для победы и освобождения украинских территорий от российских оккупантов наше стране нужно современное тяжелое вооружение, и поблагодарил партнеров за военную помощь.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

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Позже он заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. 22 апреля Зеленский сказал, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военная помощь Пентагон Михаил Подоляк Война России против Украины

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