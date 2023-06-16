Украина установила местонахождение 11 пленных защитников, которых удерживают на территории Венгрии — уполномоченный 16 июня, 09:36 До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

Установлено местонахождение и личности 11 пленных украинских защитников, которых удерживают на территории Венгрии после передачи из РФ. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

«Благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных», — говорится в его сообщении в Telegram.

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По словам Котенко, сейчас установлены фамилии украинских защитников, маршрут их перемещения из РФ в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

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Уполномоченный заявил, что до сих пор о семи из 11 граждан Украины, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений.

«До возвращения наших защитников на территорию Украины, они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Передача украинских военнопленных из РФ в Венгрию: что известно

8 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных, при этом не уточнив их точного количества.

На следующий день информацию подтвердил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, завив, что РФ передала 11 военнопленных. Он не стал раскрывать другие подробности, сославшись на «интересы дела и людей». Но заявил, что передача была «жестом РПЦ в отношении Венгрии, которой эти люди обязаны своей свободой».

Венгерские СМИ писали, что военнопленные — закарпатские венгры.

По данным РБК-Украина, решение о передаче пленных не было согласовано с Украиной.