"Вся ответственность за чеченца полностью ложится на власти Франции": Кадыров о нападении в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение молодого человека, который нападал на прохожих в Париже, а также заявил, что "вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что Хамзат Азимов по достижении 14-летнего возраста действительно получил паспорт гражданина РФ, однако, в настоящее время данный паспорт недействителен, так как в 20 лет молодой человек не получил новый.

"В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", – добавил глава чеченского региона.

Он также отметил, что западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к РФ и Чечне, а спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства.

"Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления", – заявил Кадыров.

Он также выразил убеждение, что если бы Хамзат провёл детство и юношеские годы в Чечне, его судьба сложилась бы иначе.

Напомним, нападение произошло в субботу вечером, в одном из центральных районов Парижа. В результате атаки погиб один человек и четверо получили ранения, полиция ликвидировала нападающего.

Прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник, чья личность позже стала известна представителям СМИ, кричал "Аллах акбар".

ИГ уже взяло на себя ответственность за нападение на прохожих.