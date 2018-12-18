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Всемирный совет церквей призвал к диалогу из-за ситуации в Украине

Сегодня, 20:14
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Во Всемирном совете церквей призвали православные церкви к диалогу

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей Олаф Фюксе Твейт заявил о необходимости обеспечения свободы для всех религиозных общин страны и призвал православные церкви к диалогу, сообщает Deutsche Welle.

"Это общий принцип религиозной свободы: право церкви самоорганизовываться в собственный способ", - сказал норвежский священник.

По словам Твейта, он надеется, что будет найден путь к единству в Украине.

"Мы надеемся и молимся, что будет найден путь к единству церкви в Украине. Однако это внутреннее дело православной семьи", - сказал он.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Православие Церковь

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Всемирный совет церквей призвал к диалогу из-за ситуации в Украине

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