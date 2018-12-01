Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента

Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал экс-президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины Петра Порошенко.

Петр Порошенко поздравил нового главу конгресса с избранием и отметил, что "Всемирный конгресс украинцев был и остается преданным делу поддержки Украины, мощным защитником национальных интересов и стремлений, заботливым оберегом украинской идентичности и самобытности".

"В это сложное для нас время рассчитываем на сплоченность и использование украинской диаспорой всех возможных средств и рычагов для обеспечения привлечения всесторонней международной поддержки нашего государства с целью предоставления достойного отпора агрессору и оккупанту", – отметил президент.

Порошенко выразил убеждение, что под руководством Павла Грода Всемирный конгресс украинцев и в дальнейшем продолжит эффективно и целенаправленно работать в интересах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.