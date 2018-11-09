09 ноября 2018, пятница

Всех на всех: известный писатель устроил одиночный пикет возле Администрации президента в Москве

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Виктор Шендерович вышел на пикет
Facebook/Константин Котов

Виктор Шендерович вышел на пикет

Известный российский писатель Виктор Шендерович провел возле Администрации президента РФ в Москве одиночный пикет.

Об этом в Facebook сообщил один из модераторов группы Сенцов. Обмен. Сегодня и ежедневно Константин Котов.

"Виктор Шендерович в пикете за обмен всех на всех. 64-й день: стоим ежедневно и бессрочно", – написал он.

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