Всех на всех: известный писатель устроил одиночный пикет возле Администрации президента в Москве

Известный российский писатель Виктор Шендерович провел возле Администрации президента РФ в Москве одиночный пикет.

Об этом в Facebook сообщил один из модераторов группы Сенцов. Обмен. Сегодня и ежедневно Константин Котов.

"Виктор Шендерович в пикете за обмен всех на всех. 64-й день: стоим ежедневно и бессрочно", – написал он.