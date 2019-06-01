Всегда нравился. Трамп назвал Джонсона лучшим кандидатом на пост британского премьера Вчера, 10:31 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал бы «великолепным» премьер-министром страны.

Об этом сообщает The Sun.

По словам главы Белого дома, он подробно изучил разных претендентов на пост.

«Но я думаю, что Борис делал бы очень хорошую работу <...> Он очень позитивно отзывался обо мне и моей стране», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что Джонсон ему «всегда нравился».

Напомним, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост лидера Консервативной партии.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку после того, как Палата общин поддержит ее соглашение о Brexit с ЕС.

Мей является лидером Консервативной партии с 11 июля 2016 года.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД 9 июля 2018 года из-за нового плана премьер-министра Мэй по «мягкому» выходу из Европейского Союза.