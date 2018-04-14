Все страны НАТО поддерживают удары по Сирии – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 29 стран-членов Североатлантического альянса поддерживают авиаудары США, ВБ и Франции по сирийским зданиям с химическим оружием. Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, страны НАТО не стремятся к эскалации конфликта и призывают РФ повлиять на Дамаск, чтобы он вернулся за стол переговоров об урегулировании ситуации в Сирии.

"Я не говорю, что ночные удары решили все проблемы, но по сравнению с альтернативой ничего не делать это был правильный шаг", – заявил генеральный секретарь.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, Которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

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Также Россия созвала Экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Однако Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Сирии.

В США сообщилы в готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтему НВ.