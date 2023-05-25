Все политические силы Швеции поддерживают вступление Украины в ЕС — глава комитета парламента

25 мая, 18:35
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Шведский парламент (Фото:riksdagen.se)

Шведский парламент (Фото:riksdagen.se)

В парламенте Швеции (Риксдаге) активно поддерживают идею принятия Украины в Европейский Союз и надеются, что саммит НАТО в Вильнюсе откроет двери в Альянс для обеих стран.

Об этом во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности сказал глава постоянной делегации Швеции в Парламентской ассамблее НАТО, председатель комитета Риксдага по делам Европейского Союза Ханс Воллмарк.

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«Все партии в шведском парламенте активно поддерживают идею принятия Украины в Европейский Союз. Также все политические партии обсуждают вопрос поддержки и помощи Украине, которую мы предоставляем сейчас и будем предоставлять в будущем», — сказал он.

Воллмарк добавил, что Швеция всегда верила в «политику открытых дверей» как НАТО, так и Европейского Союза.

Он напомнил, что Швеция подала заявку и получила приглашение к вступлению в НАТО, и из 31 члена Альянса это соглашение не ратифицировали только две страны — Венгрия и Турция. В Стокгольме, как и в Киеве, возлагают много надежд на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

«Надеюсь, мы пройдем в эти открытые двери на Вильнюсском саммите», — сказал Воллмарк.

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Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Киев Форум Швеция Вступление в НАТО Саммит НАТО в Вильнюсе

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