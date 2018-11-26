Все поезда остановились: в Австрии состоялся масштабный протест железнодорожников

В Австрии остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников.
Об этом сообщает Reuters.
В результате были нарушены путешествия 100 тысяч пассажиров в Европе.
Австрийский профсоюз железнодорожников объявил "предупредительный удар", чтобы усилить позиции касательно своих требований в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.
Австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, каких именно направлений коснется забастовка, все они будут закрыты, в том числе для поездов, прибывающих из других стран.
Напомним, что Австрия является важным центром европейских железных дорог.
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