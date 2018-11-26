26 ноября 2018, понедельник

Все поезда остановились: в Австрии состоялся масштабный протест железнодорожников

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Все поезда остановились из-за забастовки австрийских железнодорожников
Фото: pixabay.com

Все поезда остановились из-за забастовки австрийских железнодорожников

В Австрии остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников.

Об этом сообщает Reuters.

В результате были нарушены путешествия 100 тысяч пассажиров в Европе.

Австрийский профсоюз железнодорожников объявил "предупредительный удар", чтобы усилить позиции касательно своих требований в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.

Австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, каких именно направлений коснется забастовка, все они будут закрыты, в том числе для поездов, прибывающих из других стран.

Напомним, что Австрия является важным центром европейских железных дорог.

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