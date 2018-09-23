Все нынешние американские сенаторы настроены против Путина - экс-посол США в России

Экс-посол США в России Майл Макфол, которому сейчас запрещен въезд в РФ, в интервью НВ рассказал, что все нынешние американские сенаторы настроены против Путина.

"Когда Трамп в Хельсинки обсуждал возможность моего допроса российскими правоохранительными органами, 98 сенаторов проголосовали против этого. Очень редко можно встретить единомыслие среди 98 сенаторов. Не голосовали только двое - сенатор Ричард Шелби был в отъезде, а сенатор Маккейн не смог прийти по состоянию здоровья", - описал он отношение в Сенате к предложению президента РФ.

Напомним, Владимир Путин предложил Вашингтону провести допрос 12 офицеров российской разведки, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, в обмен на допрос ряда американских чиновников и сотрудников спецслужб по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп и Путин обсудили запрос российских властей относительно допроса некоторых граждан США, в том числе Майкла Макфола, бывшего посла в России при президенте Бараке Обаме.

В то же время Государственный департамент и ФБР отвергли этот запрос России.

Россия обвиняет главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По данным Москвы, британский финансист вывел из России 1,5 миллиарда долларов без уплаты налогов.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США закона Магнитского, названного в память об умершем в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.