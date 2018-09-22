22 сентября 2018, суббота

"Все люди царя". Журнал Time изобразил Трампа в виде матрешки с олигархами Путина внутри

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Самого Путина изобразили в виде самой маленькой матрешки, которая скрыта внутри всех остальных

Самого Путина изобразили в виде самой маленькой матрешки, которая скрыта внутри всех остальных

Октябрьский номер американского журнала Time выйдет с карикатурой на президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на обложке.

Соответствующее фото разместил редактор журнала Дэн Стюарт на своей странице в Twitter.

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде президента США Дональда Трампа. На заднем плане - меньшие ее части, на которых изображены российский олигарх Виктор Вексельберг и американский политтехнолог Пол Манафорт. Путина изобразили в виде самой маленькой матрешки, которая скрыта внутри всех остальных.

Заголовок гласит: "Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа".

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