"Все люди царя". Журнал Time изобразил Трампа в виде матрешки с олигархами Путина внутри

Октябрьский номер американского журнала Time выйдет с карикатурой на президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на обложке.

Соответствующее фото разместил редактор журнала Дэн Стюарт на своей странице в Twitter.

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде президента США Дональда Трампа. На заднем плане - меньшие ее части, на которых изображены российский олигарх Виктор Вексельберг и американский политтехнолог Пол Манафорт. Путина изобразили в виде самой маленькой матрешки, которая скрыта внутри всех остальных.

Заголовок гласит: "Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа".

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh