«Речь будет идти о Третьей мировой». Интервью с Чалым о вероятности вовлечённости Румынии в случае втягивания Молдовы в войну 2 мая, 22:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Церемония Дня государственного флага Молдовы. 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Если Москва начнет эскалацию в направлении Молдовы, это вызовет значительно большую вовлеченность Румынии в конфликт и речь начнет идти о Третьей мировой, рассказал в эфире Радио НВ Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, экс-посол в США.

– Хочу с вами поговорить о Молдове. Накануне издание The Times писало о том, что Россия разработала четкие планы по вторжению в Молдову. Что Россия может преследовать в Молдове, предполагаете ли вы открытие так называемого молдавского фронта или второго фронта? Что происходит там, на ваш взгляд?

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— Таких статей в последнее время было достаточно много. Я думаю, это свидетельство того, что эти факторы накладываются. И то письмо, фейковое издание приднестровской газеты с призывом «Путин, зайди в Приднестровье», все эти попытки российских провокаций, демонстративные постановки об обстреле из гранатомета. Очевидно, что ситуация нагнетается и тем или иным образом Россия хочет вовлечь Приднестровье, Молдову в свои цели. Поэтому, в принципе, сказать, что они это не могут тем или иным образом, я не могу.

А военный фактор здесь в меньшей степени влияет, чем другие. Я думаю, Россия также хотела спровоцировать Украину, чтобы мы сделали неосторожный шаг и действительно прекратили эти угрозы с этого фланга, и на политическом уровне они бы это использовали очень активно. Потому в принципе проблема остается. Если сегодня, я бы сказал, прямо так не видно, чтобы оттуда была мощная военная угроза, то переброска туда дополнительной техники и подразделений в Тирасполь, Приднестровье, в Молдову из Крыма — это также элемент, который нужно учитывать.

— Какие-то военные действия, провокации, военные обострения в отношении Молдовы, как это может происходить; на Западе будет принято острее, чем это было в Украине? Реакция может быть другой, будет ли она такой же постепенной из-за того, что Молдова не является членом ЕС, членом НАТО?

— Я считаю, что это скорее будет воспринято как продолжение российской атаки на Украину, а потом уже на ее союзников и партнеров, именно в таком ключе, и с развертыванием, пожалуй, приближение к странам НАТО, в первую очередь Румынии. Но тогда больше комментаторов будут говорить, что разворачивается уже по сути третья мировая с привлечением большего и большего числа стран. Для того чтобы поднять ставки обсуждений со стороны России, это понятно. Но говорить, что это изменит ситуацию кардинально, я бы не стал. Основные бои сейчас идут в Украине и основное противодействие будет все равно осуществлять Украина.

— Там рядом с Молдовой Румыния. Румыния – страна НАТО; а во-вторых, там же многие граждане Молдовы имеют румынское гражданство, действительно очень близкие народы. Поэтому я спрашиваю, не может ли иначе пойти сценарий в этой ситуации?

— Молдова — на границе со странами НАТО, но Украина также граничит со странами НАТО, у нас Польша, рядом Словакия, Венгрия. Это не какое-то качественное изменение ситуации, Россия и так провоцирует НАТО, вы знаете, буквально вчера вызвали послов шведы и датчане, потому что в воздушное пространство зашли российские самолеты. Эти провокации стран НАТО продолжаются и могут усиливаться. Поэтому нет качественного изменения ситуации, какого-либо особого соглашения об обороне между Румынией и Молдовой нет. Молдова себя позиционирует как нейтральная страна, но что-то их нейтралитет им не очень помогает в этом плане. Посмотрим дальше, что будет. По крайней мере, я думаю, что здесь действительно решимость решений Румынии не только будет еще больше. По понятным причинам. Это не только потому, что более тесные связи с теми или иными странами. А просто это уже будет свидетельствовать о продолжении эскалации еще большей, если можно так сказать о войне.

Поэтому еще раз подчеркиваю, я не вижу каких-нибудь таких индикаторов, что это будет кардинальное изменение ситуации. Я считаю, что война и так выходит за территорию Украины уже сегодня. Хотя бои происходят у нас, но вовлеченность намного шире. Поэтому в принципе это просто приблизит следующую фазу, где, на мой взгляд, НАТО не сможет избегать прямого столкновения. То есть, это понимание уже приходит. И сейчас нужно поскорее показать России эти красные линии в связи с развитием ситуации.

- Давайте смоделируем ситуацию, что украинская армия выходит к границам 24 февраля. И дальше вопрос: Крым, оккупированные части Донбасса. Что делать? В том числе и в поле дипломатии.

— Во-первых, давайте выходить из базовой позиции, что Украина не провоцировала никакой войны, ни на кого не нападала. То есть мы получили этот удар от России, коварный, и не с 24 февраля, а раньше. В 2014 году, когда после определенного периода слабости украинской власти Россия воспользовалась, Путин воспользовался этим и нанес удары. То есть незаконная аннексия Крыма, оккупация территории. Они не имеют никаких прав на это…

– Я же об этом и говорю. И что делать?

— И восстанавливать территориальную целостность Украины разными способами. Дипломатическая работа велась, Крымская платформа, непризнание США оккупации или аннексии Крыма, Донбасса. А сейчас, когда будут военные действия, все зависит от ситуации. Если у Украины и нашей армии будут возможности освобождать всю территорию Украины, то надо делать, на это есть право. И это нужно будет делать, это однозначно. Причем я считаю, что в данной ситуации нужно определять вместе президенту и военному командованию эти возможности. Но другой такой возможности может и не быть в будущем. Если мы каким-то образом согласимся на какую-либо фиксацию позиций 24 числа, то мы понимаем, что это также определенная возможность может возникнуть для перемирия, но это решать политическому руководству. Конечно, мы имеем все права, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины, суверенитет. Нам чужого не нужно, но нашими территориями никто не будет торговать. Другое дело, каким образом.

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