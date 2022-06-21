Все 27 — «за». Страны Евросоюза поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — Bloomberg 21 июня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Украина и Евросоюз (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Все 27 государств — членов Европейского Союза договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом возражений якобы не было.

Собеседники издания, которые ознакомлены с результатами встречи послов ЕС 20 июня, добавили, что формулировка по статусу Украины еще не оформлена в письменном виде.

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Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения этого вопроса 23−24 июня.

В понедельник, 20 июня, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

20 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове.

17 июня глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе заявил, что Грузия не получила рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географического фактора. Там считают, что заслуживают этого больше, чем Украина и Молдова, но поздравили эти страны с положительным выводом Еврокомиссии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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