Время пришло: Порошенко призвал США ввести "азовские" санкции против России Сегодня, 20:25 480 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Петр Порошенко встретился с Джеймсом Ришем пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с представителем Сената США вопрос введения санкций против России за захват кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко заверил главу комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймса Риша в том, что уже настало время для введения "азовского пакета санкций".

"Санкции должны стать сигналом о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию", - подчеркнул президент.

Запровадження «азовського пакету санкцій» проти Росії стало основною темою зустрічі з Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джеймсом Рішем.



Санкції мають стати сигналом про те, що відсутність змін у поведінці Москви буде і надалі збільшувати ціну за агресію pic.twitter.com/PA0o7i7g3z — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 февраля 2019 г.

Напомним, что сенаторы США Линдсей Грэм и Роберт Менендес подготовили проект санкций против России за вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

По данным СМИ, ЕС рассматривает введение "азовских" санкций в отношении шести-семи граждан РФ.