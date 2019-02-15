Время пришло: Порошенко призвал США ввести "азовские" санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с представителем Сената США вопрос введения санкций против России за захват кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко заверил главу комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймса Риша в том, что уже настало время для введения "азовского пакета санкций".
"Санкции должны стать сигналом о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию", - подчеркнул президент.
Напомним, что сенаторы США Линдсей Грэм и Роберт Менендес подготовили проект санкций против России за вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.
По данным СМИ, ЕС рассматривает введение "азовских" санкций в отношении шести-семи граждан РФ.