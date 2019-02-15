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Время пришло: Порошенко призвал США ввести "азовские" санкции против России

Сегодня, 20:25
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пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко встретился с Джеймсом Ришем

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с представителем Сената США вопрос введения санкций против России за захват кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко заверил главу комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймса Риша в том, что уже настало время для введения "азовского пакета санкций".

"Санкции должны стать сигналом о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию", - подчеркнул президент.

Напомним, что сенаторы США Линдсей Грэм и Роберт Менендес подготовили проект санкций против России за вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

По данным СМИ, ЕС рассматривает введение "азовских" санкций в отношении шести-семи граждан РФ.

Теги:   Санкции против России Петр Порошенко Керченский пролив Российская агрессия Секторальные санкции США

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