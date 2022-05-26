«Для Путина это проблема». Экс-посол США Джон Хербст назвал условие, при котором время — друг Украины и враг Кремля 26 мая, 20:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на передовой используют прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 калибра 155 мм (Фото:Оперативне командування Захід / Facebook)

Время будет играть в пользу Украины в войне с Россией, если поддержка Запада не будет уменьшаться, считает посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

«На мой взгляд, если поддержка Украины Западом останется и не уменьшится, то время — это друг Украины и враг Кремля. <...> Беду войны украинский народ готов выносить, а русский народ — нет. И для Путина это проблема», — убежден Хербст.

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Несмотря на то, что война влияет на ситуацию обеих воюющих стран, в России, по мнению дипломата, нет искренней поддержки действий диктатора Владимира Путина:

«Ситуация в России становится хуже. И для Путина это большая проблема, потому что его народ интересуется этой войной. Под нажимом Кремля они [говорят]: „Да, хорошо, наш руководитель, мы вас поддерживаем“. Но на самом деле это не так. В Украине это война народная, не только [президента Владимира] Зеленского. Украинцы понимают, что Россия не только хочет властвовать в Украине, но и то, что режим Путина хочет уничтожить украинцев, как существ. Я имею в виду не убить всех украинцев, но чтобы они не действовали и не [осознавали себя] как украинцы. Безусловно, это громадное преступление. Ваши люди это понимают», — объяснил Хербст.

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