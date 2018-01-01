"Время охоты на ведьм заканчивается": Трамп снова призвал прекратить расследование вмешательства РФ в выборы 2016 года Сегодня, 09:02 45 Цей матеріал також доступний українською Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал прекратить федеральное расследование вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Время охоты на ведьм заканчивается. После двух лет и миллионов страниц документов (что обошлось более, чем в 30 миллионов долларов) никакой сговор не был доказан ", - сказал Трамп. Он также напомнил слова телеведущего Джеральдо Ривера, который назвал все связи Трампа с Россией "иллюзией сговора".

Демократы и другие критики Трампа опасаются, что назначенный исполняющий обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакер, может уволить спецпрокурора Роберта Мюллера или подорвать расследование, прекратив его финансирование.

Президент США считает, что рейтинги его поддержки искусственно занижены из-за длительного расследования Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы, которое президент назвал "охотой на ведьм".

На этой неделе команда Мюллера предоставит рекомендации относительно приговоров в отношении трех бывших чиновников Трампа, включая бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который пошел на сделку с Мюллером. В пятницу аналогичные документы будут поданы в суд в отношении бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму Майкла Флинна по делу о связях с Россией. Отмечается, что Флинн предоставил огромный объем информации следствию, которая существенно повиляла на ход расследования.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.