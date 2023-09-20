Еврокомиссия предложила на год продлить механизм временной защиты для украинцев

20 сентября, 01:42
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Еврокомиссия во вторник, 19 сентября, предложила продлить временную защиту в ЕС для украинцев, спасающихся от полномасштабной российской агрессии, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, временной защитой по всему Евросоюзу пользуются более 4 миллионов человек. Теперь предложение Еврокомиссии должен одобрить Совет ЕС.

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«Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются и по этой причине временная защита должна быть продлена как необходимая и адекватная реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и долгосрочному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Евросоюзе», — сказано в сообщении.

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Временная защита позволяет украинцам в странах ЕС сразу же работать, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь, детям до 18 лет — учиться в учебных заведениях. Претендовать на статус можно в любой стране ЕС.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Беженцы Еврокомиссия Украина-ЕС Украинцы за границей Украинские беженцы

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