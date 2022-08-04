Временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до 2024 года — Стефанишина

4 августа, 21:38
Статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до 2024 года (Фото:Reuters/ Dado Ruvic)

Статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до 2024 года (Фото:Reuters/ Dado Ruvic)

Статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 4 августа.

Стефанишина рассказала, что во время встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон они договорились о том, что статус временной защиты будет действовать до весны 2024 года. Его получили более 5 миллионов украинцев. Также Стефанишина и Йоханссон зафиксировали, что ограничений для украинцев, которые возвращаются в ЕС, не будет — появится отдельное разъяснение о процедурах регистрации таких граждан.

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После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны Украину покинули более 10 миллионов человек.

https://www.youtube.com/embed/OCZVF4QY-58
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Беженцы Еврокомиссия Переселенцы Украина-ЕС Украинцы за границей Ольга Стефанишина Война России против Украины

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