США официально ввели статус временной защиты для украинцев — Ермак

19 апреля, 00:42
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Украинцы пересекают границу США в Тихуане, Мексика, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Украинцы пересекают границу США в Тихуане, Мексика, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США официально ввели статус временной защиты для граждан Украины.

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В своем Telegram-канале Ермак рассказал, что соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и будет опубликовано 19 апреля. По просьбе украинской стороны дату, на период которой украинцы должны были находиться на территории США для квалификации на статус временной защиты (Temporary Protected Status), перенесли с 1 марта на 11 апреля. Теперь программой смогут воспользоваться украинцы, которые находились в США по состоянию на 11 апреля.

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Глава ОП объяснил, что статус временной защиты позволит украинцам оставаться в США на срок до 18 месяцев с возможностью подать документы для разрешения на трудоустройство в стране.

В конце марта президент США Джо Байден заявил, что страна примет 100 тысяч беженцев, которые были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Беженцы Украинцы за границей Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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