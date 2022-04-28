Администрация Байдена за двое суток получила более 4000 заявок на спонсорство украинцев в США 28 апреля, 08:28 Цей матеріал також доступний українською США 25 апреля ввели статус временной защиты для граждан Украины (Фото:Boris Roessler/Pool via REUTERS)

В течение 48 часов после того, как администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запустила упрощенный процесс на спонсирование украинских беженцев подано более 4 тыс. заявок, сообщает CNN.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом телеканал сообщает со ссылкой на представителя Службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов.

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Отмечается, что 25 апреля ​​Министерство внутренней безопасности запустило онлайн-портал в рамках процесса Unite for Ukraine.

По этой программе украинцы смогут получить право на въезд в США на срок до двух лет с правом на подачу документов на трудоустройство. Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в США, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также биометрические, биографические и безопасностные проверки.

С 25 апреля украинцам, которые хотят пересечь сухопутную границу с США без действующей визы или предварительного разрешения на въезд в США через программу, откажут во въезде и направят подавать заявку через эту программу.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США официально ввели статус временной защиты для граждан Украины.

В конце марта президент США Джо Байден сообщил, что страна примет 100 тысяч беженцев, которые были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

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