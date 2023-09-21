Совет ЕС на следующей неделе утвердит решение о продлении временной защиты для украинцев 21 сентября, 12:44 Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Совет Европейского союза в следующий четверг, 28 сентября, по рекомендации Еврокомиссии должен продлить действие временной защиты для украинцев до 2025 года, сообщает Радио Свобода со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах.

В издании отметили, что продление директивы о временной защите не требует единогласного голосования и может быть утверждено квалифицированным большинством голосов.

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По данным источников, только Польша выдвигала возражения относительно продления временной защиты, поскольку Варшава требует от ЕС увеличения финансирования на содержание украинских беженцев.

Собеседники Радио Свобода отметили, что Совет ЕС сначала попытается утвердить решение единогласно во время заседания глав МВД стран-членов ЕС 28 сентября, чтобы показать единство Евросоюза. Однако если Польша будет против, то решение примут большинством.

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит в комментарии Радио Свобода рассказал, что после утверждения продления этой директивы страны ЕС должны ее выполнять.

«Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите», — подчеркнул Николя Шмит.

19 сентября Еврокомиссия предложила продлить временную защиту в ЕС для украинцев, спасающихся от полномасштабной российской агрессии, с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.

Временная защита позволяет украинцам в странах ЕС сразу же работать, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь, детям до 18 лет — учиться в учебных заведениях. Претендовать на статус можно в любой стране ЕС.

