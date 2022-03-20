«Я надеюсь, что война закончится как можно скорее». Глава американской дипмиссии в Украине 20 марта, 18:23 Цей матеріал також доступний українською В настоящее время Кристина Квин, временная поверенная в делах США в Украине, находится в Польше, но надеется как можно скорее вернуться в Киев (Фото:Посольство США в Украине)

В своем интервью НВ Кристина Квин, временная поверенная в делах США, сообщила, что в настоящее время американское посольство базируется в небольшом польском городке недалеко от границы с Украиной и надеется как можно скорее вернуться в Киев.

По словам Кристины Квин, временной поверенной в делах США в Украине, сотрудники посольства стремятся находиться максимально близко к Украине. Сегодня они разными способами пытаются поддерживать украинских граждан. В частности, следят, чтобы помощь успешно попадала в Украину, а также чтобы украинские беженцы в Польше получали надлежащую помощь.

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" У нас много работы", — признается дипломат.

Относительно дальнейших планов ведомства, Квин пока отвергает перспективу перенесения посольства вглубь Западной Европы и надеется вскоре вместе с командой вернуться в киевскую штаб-квартиру.

«Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, — подчеркивает она. — И закончится таким образом, что Украине удастся сохранить все свои территории, включая Донбасс и Крым, и выработать путь дальнейшего развития, поддерживать стабильность и жить в мире в пределах признанных миром границ».

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