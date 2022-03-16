Как будет распределен новый пакет американской помощи Украине на историческую сумму $13,6 млрд — эксклюзив НВ 16 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Временная поверенная в делах США Кристина Квин дала интервью НВ, в котором рассказала о новом масштабном пакете помощи Украине (Фото:24 канал)

15 марта президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине и американским партнерам в Европе 13,6 миллиарда долларов помощи. По словам временной поверенной в делах США Кристины Квин, этот пакет состоит из ряда блоков.



Среди наиболее важных для Украины — $4 млрд на гуманитарную помощь, которую получит как непосредственно Украина, так и страны, принимающие украинских беженцев. Еще $3 млрд будут потрачены на оборонную технику.

«Эти средства поддержат нашу способность поставлять Украине оборонное вооружение, чтобы она защитила себя от России», – сказала дипломат в интервью НВ.

Еще $1,8 млрд пойдет на макроэкономическую помощь, чтобы помочь экономике Украины оставаться функционирующей и сильной.

Между тем, в Белом доме подтвердили, что президент США в конце месяца посетит Брюссель и рассказали о подробностях этого визита.

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