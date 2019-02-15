Вредит репутации: из британской партии исключили политика, планировавшего визит в оккупированный Крым Сегодня, 20:54 116 Цей матеріал також доступний українською EPA Сам политик инцидент пока не прокомментировал EPA

Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании Билл Этридж был вынужден уйти из партии после планов посетить оккупированный Крым, сообщает ВВС.

Организатор Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что британские политики планируют поехать в аннексирован Крым. Делегацию должен был возглавить Билл Этридж.

По словам лидера партии Эндрю Визера, действия Этриджа вредят репутации партии. Сам политик не комментирует это заявление.

“Мы направили господину Этриджу компромиссное соглашение, которое предусматривает его уход из партии 29 марта 2019. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии прислал письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта”, - сказал Визерз.



Также из партии исключили Пола Бортвуда, который планировал поездку в оккупированный Крым.



Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не называли.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен собрались посетить оккупированный Крым.