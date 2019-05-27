Враги Трампа окружили Зеленского. Главное из интервью Рудольфа Джулиани Цензор. нет Сегодня, 17:56 242 Цей матеріал також доступний українською @AvakovArsen Рудольф Джулиани на презентации книги Арсена Авакова в ноябре 2017 года @AvakovArsen

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани дал интервью Цензор. нет о своей несостоявшейся поездке в Украину. Приводим его главные заявления.

О том, что хотел обсудить с президентом Владимиром Зеленским. Я хотел встретиться с президентом, чтобы сказать: «Господин президент, пожалуйста, не дайте им уговорить вас забросить эти расследования (о коррупции сына вице-президента в правительстве Обамы Джо Байдена — ред.). Пускай они продолжаются. Нам нужно покончить с этим раз и навсегда. Именно это станет важнейшим фрагментом в картине того, как они (представители демократической партии США — ред.) разработали эти ложные обвинения против президента Трампа. Да, есть и другие фрагменты (в нашей стране, Великобритании, в Италии и на Кипре) — не только в Украине. Я все еще жду, что он подтвердит, что расследование продолжается. И что это расследование будет полностью завершено, и они не побоятся этого сделать.

О том, почему решил не ехать в Украину. Я попросил о встрече с президентом, но вместо этого последовала утечка в прессу о том, что Лещенко и кто-то еще советовали ему прекратить расследование и не встречаться со мной. И когда я стал проверять (а я вообще-то не знал, кто были эти люди), люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу.

О том, что президент Зеленский окружен врагами президента США. Сейчас я вижу, что президент ими окружен — юрист Коломойского и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея».

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп в 2016 году / Фото: @RudyGiuliani

О назначении Андрея Богдана на пост главы Администрации президента. Вы не можете назначать человека, ассоциирующегося с одним из тех людей, которых обвиняют чаще всего.

Об экс-после США в Украине Мари Йованович. Я слышал, что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить), и в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором. Это было до того, как она получила свое вознаграждение в виде должности посла. И они все это свели в одно, а затем использовали как способ защитить Сороса, что выглядит ужасно.

О сроках назначения нового посла США в Украине. Надо изучить список кандидатов. И придется потерпеть, поскольку кандидатура должна пройти Сенат. Это займет еще какое-то время, но кто-то будет назначен, я в этом уверен. В следующие несколько недель.

О том, почему на инаугурацию Зеленского приехал министр энергетики США Рик Перри. Рик Перри — хороший выбор; он министр энергетики, а ведь именно в этой отрасли у нас с Украиной больше всего сотрудничества. И это то направление, по которому мы можем дать Украине нечто гораздо большее, чем просто энергию. Мы можем помочь вам быть более независимыми от России. И у Перри в этом плане очень большой опыт. Он сделал это в Польше и, полагаю, хотел бы сделать то же и в Украине. Так что я думаю, это был хороший выбор.

О связях с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Моя компания проводила исследование для Харькова. Оно было завершено в ноябре 2017 года, когда я отправился туда, чтобы представить рекомендации по безопасности в Харькове. Провел несколько дней с господином Кернесом. Еще больше времени — с заместителем мера, с которым мы и представили этот отчет, объяснили его детали и ответили на возникшие вопросы. А после этого я отправился в Киев к президенту Порошенко. Встретился также с мэром Кличко. Мы с ним говорили о многом, но в основном я объяснял ему то, что порекомендовал Харькову.

Рудольф Джулиани и Геннадий Кернес в ноябре 2017 года / Фото: city.kharkov.ua

Об Украине. Есть несколько стран, к которым у меня сильная привязанность. И Украина — одна из них. Америка будет поддерживать Украину, это наш курс. Моя миссия — содействовать демократическим реформам в Украине, поддерживать настоящих реформаторов, молодых людей, способных мыслить и работать современно. Поэтому я обязательно приеду в Украину — здесь у меня есть друзья, есть контакты, каждый день я общаюсь, и мы укрепляем эти контакты.

НВ