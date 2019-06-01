Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord

Вчера, 16:28
Цей матеріал також доступний українською
Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord - фото

REUTERS / Evgenia Novozhenina

Впервые с 2004 года российского лидера Путина не пригласили на это мероприятие

Президента России Владимира Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии Overlord 6 июня 1944 впервые за 15 лет.

Об этом сообщает Укринформ.

Масштабные памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции Overlord во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие США, Канада, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Польша, Норвегия, Дания, Нидерланды, Греция, Словакия, Чехия. Среди приглашенных также Германия.

Читайте также:
 В Администрации президента допустили, что Зеленский и Путин проведут телефонный разговор
Читайте также:

Уровень доверия россиян к Путину упал до рекордно низкого уровня — опрос

Впервые с 2004 года российского лидера Путина не пригласили на это мероприятие.

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций: будет привлечено 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Она длилась с 6 июня по 1 июля 1944 года.

Теги:   Вторая мировая война Великобритания Владимир Путин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 16:28

img
Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord
8486
Геополитика

31 мая, 22:08

img
Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России
7746
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США
6756