Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord Вчера, 16:28 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Evgenia Novozhenina Впервые с 2004 года российского лидера Путина не пригласили на это мероприятие REUTERS / Evgenia Novozhenina

Президента России Владимира Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии Overlord 6 июня 1944 впервые за 15 лет.

Об этом сообщает Укринформ.



Масштабные памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции Overlord во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие США, Канада, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Польша, Норвегия, Дания, Нидерланды, Греция, Словакия, Чехия. Среди приглашенных также Германия.

Впервые с 2004 года российского лидера Путина не пригласили на это мероприятие.

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций: будет привлечено 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Она длилась с 6 июня по 1 июля 1944 года.