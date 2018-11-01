02 ноября 2018, пятница

Впервые за 12 лет пассажирский самолет из Греции прибыл в Македонию

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Греция и Македония возобновили авиасообщение

Греция и Македония возобновили авиасообщение

Впервые за 12 лет прямой пассажирский самолет из Греции приземлился в столице Македонии Скопье.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам вице-премьер-министра Македонии Буяра Османи, который был на борту самолета из Афин, новое авиасообщение — это символ нового стратегического партнерства в регионе.

Скопье и Афины имели прямую воздушную связь с 2003 по 2007 год, но она была остановлена после того, как предыдущее консервативное правительство Македонии назвало аэропорт Скопье в честь полководца Александра Македонского, разгневав Афины.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны. 20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

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