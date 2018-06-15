15 июня 2018, пятница

Впервые за 11 лет: КНДР и Южная Корея подписали соглашение о возобновлении военной коммуникации

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КНДР и Южная Корея договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на

КНДР и Южная Корея договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок"

Делегации из КНДР и Южной Кореи заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет. 

Как сообщает DW, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль границы.

В то же время отмечается, что по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. В частности, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.

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