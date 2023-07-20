Впервые с начала российского вторжения Китай с официальным визитом посетил украинский топ-чиновник — Reuters 20 июля, 16:37 Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

В Пекине состоялась встреча замминистра экономики Украины Тарас Качка и замминистра торговли Китая Лин Цзи, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это первый визит украинского топ-чиновника в Китай с начала полномасштабного вторжения.

По данным агентства, Качка прибыл в Пекин в среду, 19 июля и должен улететь в пятницу. Встреча Тараса Качки и Лин Цзи состоялась в четверг утром по пекинскому времени, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Предыдущий визит высокопоставленного представителя Украины в Китай был в 2019 году, согласно списку таких визитов на официальном сайте посольства Украины», — пишет агентство.

По итогам встречи Лин сообщил, что Китай готов расширить импорт качественной продукции из Украины и работать с Украиной для активного развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, говорится в отчете министерства торговли Китая.

«Украинская сторона активизирует усилия по обеспечению безопасности предприятий в Украине, финансируемых Китаем. Мы готовы работать вместе с Китаем, чтобы способствовать здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений между двумя странами», — сказал Качка.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона.

По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.