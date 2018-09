"Впечатляюще": Трамп прокомментировал договоренности лидеров КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень воодушевлен заявлениями КНДР по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи.

У себя в Twitter он назвал "очень впечатляющими" достигнутые Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином договоренности.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........