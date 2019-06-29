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В РФ рассказали, при каких условиях возобновят взносы в ПАСЕ

Вчера, 21:52
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Alexander Zemlianichenko/Pool via REUT

ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию

Замглавы министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что обязательства России по уплате взносов наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», — сказал Сторчак.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возвращению РФ в организацию.

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25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.

Теги:   Совет Европы Россия ПАСЕ

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