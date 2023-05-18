Души Запада. Почему у союзников Украины до сих пор нет единого понимания ее победы — британский эксперт 18 мая, 07:09 NV Премиум Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве, 9 мая 2023 года (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Не все на Западе понимают, что сохранить стабильность и демократию в Европе может только возвращение Украины к границам 1991 года, признает в интервью NV военный аналитик Фрэнк Ледвидж.

Для победы Украины в войне нужно, чтобы западные союзники безоговорочно признали: украинцы борются не только за свое государство, но и за стабильное демократическое будущее для Европы. И для этого они должны вернуть все свои территории без исключения. Ведь нестабильная Украина без части своих территорий представляет огромную угрозу стабильности и демократии во всей Европе, подчеркивает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, а ныне преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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«Сейчас на Западе много дискуссий по поводу оружия, — признает он. — Там недостаточно укрепилось понимание, что в этой войне вы боретесь за нас, и, в конце концов, мы должны предоставить абсолютно все, чего просит ваше правительство, чтобы помочь Украине успешно воевать — за себя и за нас».

При этом любые разговоры о прекращении огня недопустимы, ведь перемирие грозит пустить насмарку все битвы и принесенные украинцами жертвы. Война должна закончиться возвращением к границам 1991 года — не 2014-го и, тем более, не к состоянию на февраль 2022 года, подчеркивает Ледвидж.

Впрочем, сейчас на Западе присутствует ограниченное понимание того, что представляет собой победа Украины. В Соединенных Штатах сказывается обеспокоенность так называемой эскалацией: там до сих пор не могут осознать, что «Путин и его банда понимают лишь угрозы и применение силы», а компромисс для них означает поражение, констатирует экс-разведчик. В Европе к этому добавляются культурные особенности.

«Но именно понимание [значения войны] на Западе и в Украине определит победу, — говорит Ледвидж. — Потому, как бы патетично это ни звучало, следующее жизненно важное сражение — за душу Запада».