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Климкин заявил, что Зеленский и Порошенко не виновны в возвращении России в ПАСЕ

25 июня, 16:10
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НВ

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов в Украине.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято по любому развитию политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском, или ком-то другом. Это наша общая проблема», — сказал он.

По словам Климкина, значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ — «это существенно, но не определяющие».

«Не всё сводится к банальной защите финансовых интересов», — сказал он.

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Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   ПАСЕ Петр Порошенко Владимир Зеленский Павел Климкин

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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