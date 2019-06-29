Климкин призвал «не вестись» на то, что Россия освободит украинских пленных за возвращение в ПАСЕ Вчера, 21:22 1664 Цей матеріал також доступний українською Yuri Kadobnov / Pool via REUTERS ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств Yuri Kadobnov / Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал не верить в то, что условием возвращения России в ПАСЕ было освобождение украинских пленных.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода „логических“ оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке», — заявил Климкин.

По его словам, самая большая проблема в том, что Россия и Европа может начать договариваться «за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику».

«Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия: на самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу», — пишет министр.

Он добавил, что судьбу Украины должны решать только украинцы, и необходимо иметь сильную волю, чтобы отстаивать свою позицию.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возвращению РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.