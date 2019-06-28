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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Канада прокомментировала решение ПАСЕ восстановить право голоса для России

Сегодня, 11:25
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Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr

В МИД Канады заявили, что обеспокоены решением ПАСЕ

Канада обеспокоена решением ПАСЕ безусловно восстановить право голоса для России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

В ведомстве отметили, что на Россию должны продолжать возлагать ответственность за ее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

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Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия Канада ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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